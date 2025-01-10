В Северной Корее достраивают курорт для российских и не только туристов

В Северной Корее достраивают крупнейший туристический курорт страны Вонсан-Калма. Комплекс, который инспектировал лично Ким Чен Ын, состоит из огромного количества отелей, ресторанов и развлекательных объектов на пятикилометровой пляжной полосе.
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