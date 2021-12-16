Происшествия

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В преддверии новогодних каникул в Бурятии полицейские совместно с школьниками и педагогами провели профилактические мероприятия

В преддверии новогодних каникул в Бурятии полицейские совместно с школьниками и педагогами провели профилактические мероприятия

В преддверии новогодних каникул полицейские вместе с учащимися Селенгинской СОШ № 2 призвали водителей к соблюдению ПДД.

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