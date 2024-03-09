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Пожилые москвичи все чаще принимаются за изучение иностранных языков

Пожилые москвичи все чаще принимаются за изучение иностранных языков

Количество жителей российской столицы в почтенных летах, решившихся несмотря на возраст выучить один из иностранных языков, постоянно увеличивается, информирует официальный портал мэра и правительства мегаполиса.

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