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Результаты кросса Лисья Гора 2022 в Москве

17 апреля в парке «Битцевский лес» прошел кросс «Лисья гора» по кольцевой трассе длиной 2 км. Дистанции забега – от 2 до 8 км в зависимости от пола и возрастной категории.

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