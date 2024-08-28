Появилось видео пожара на нефтебазе в Каменском районе после атаки беспилотников

Предварительно известно о трёх загоревшихся цистернах.В результате атаки украинских беспилотников в Каменском районе Ростовской области на нефтебазе начался пожар - по предварительным данным обошлось без пострадавших, но загорелись две цистерны.
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