Цепная реакция протестов запущена по всей Франции

Почти полмиллиона человек, по заявлению профсоюзов, приняли участие 13 октября в акциях протеста, прошедших по всей Франции.
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Как во всех "Цветных революциях" - Я УВЕРЕН - это "ж-ж" неспроста ! Помнится в 1968 году стоило Де Голлю из американской повестки выйти - ТУТ ЖЕ США организовали ему студенческие беспорядки!
А сейчас Франция вместе с другими странами ЕС на США окрысилась - вот и "получи, фашист, гранату"!
К какому количеству человеческих жертв приводит - так сказать - НЕДОПОДАВЛЕНИЕ "онижедетей" - победивший в 404-й Майдан показал! Ведь в "кровавом Мордоре" - на Болотной - "бузу" подавили - И НИ ОДНОЙ ЖЕРТВЫ !!!
А тут ещё нехарактерный для 1968 года МИГРАЦИОННЫЙ ВОПРОС прибавился... ЭТО ДЛЯ НАС УРОК !!! Смеёмся над захваченной мигрантами Европой - так ведь у нас же ТО ЖЕ САМОЕ !!! "Дурак не учится на ошибках, умный учится на ЧУЖИХ, мудрый - их вообще не допускает"! Мы УЖЕ не мудрые, но надо хотя бы затормозиться на уровне умных! А то мы ВИДЯ, что в Европе происходит, плюс к имеющимся "незаменимым" прямо ТАЩИМ к себе индийцев и афганцев! Значит - даже на ЧУЖИХ ошибках мы не учимся! И КТО мы после этого?
надо оставшиеся колонии у них отобрать