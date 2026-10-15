An Israeli advertising firm has delivered spyware to millions of phones around the world without users knowing, researchers said Thursday.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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