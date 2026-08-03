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ФАС возбудила дело против Apple из-за отсутствия предустановленных российских приложений

ФАС возбудила дело против Apple из-за отсутствия предустановленных российских приложений

Компания не установила на устройствах мессенджер Max и отечественный магазин приложений, несмотря на предупреждениеФедеральная антимонопольная служба (ФАС) возбудила дело в отношении компании Apple, сообщили в пресс-службе ведомства.

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