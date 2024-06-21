Чувашский уполномоченный посетил церемонию торжественного открытия технопарка «АБАТ»

Глава Чувашской Республики Олег Николаев совместно с вице-премьером Чувашии – министром экономического развития и имущественных отношений Дмитрием Красновым провели торжественное открытие частного промышленного парка «АБАТ».
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