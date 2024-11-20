В США заявили, что Трамп ослабит санкции после завершения конфликта на Украине

АНГЕЛ АНГЕЛ

Хватит в сказки верить и пора снять уже розовые очки. Только экономически их ставить надо на окорочки создавая им энергетические проблемы, дедолларизация мировой экономики, военно промышленное превосходство, продовольственная независимость и т.д. Давайте не мечтать а заниматься в первую очередь своей экономикой, сельским хозяйством, образованием, здравоохранением и т.д. Хватит России за счет своего народа быть кормушкой пришлым и содержать "друзей" бывших советских республик и т.д. Разобраться власть не желает с нашествием и беспределом пришлых.... Меньше слов больше реальных дел.... Словесный понос представителей власти уже всем надоел....