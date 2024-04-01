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Путин освободил от должности заместителя главного судебного пристава России

Путин освободил от должности заместителя главного судебного пристава России

МОСКВА, 1 апр — РИА Новости. Президент России Владимир Путин освободил от должности замглавы Федеральной службы судебных приставов — заместителя главного судебного пристава РФ Сергея Белоусова, соответствующий указ опубликован на сайте официального опубликования правовых актов.

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