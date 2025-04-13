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Россия, США и Китай: Перераспределение Мирового Влияния по Карте Newsweek

Россия, США и Китай: Перераспределение Мирового Влияния по Карте Newsweek

Newsweek опубликовало карту мирового раздела влияния. Россия может охватить Европу, включая Турцию и Закавказье, Китай — Юго-Восточную Азию, Японию и Индию, в то время как США сосредоточатся на Северной Америке.

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