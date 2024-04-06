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Замначальника ГСУ МВД по РТ Ленгер: «148 лет жизни нашей семьи отдано служению отечеству»

Замначальника ГСУ МВД по РТ Ленгер: «148 лет жизни нашей семьи отдано служению отечеству»

148 лет жизни нашей семьи отдано служению отечеству в лице Министерства внутренних дел по республике Татарстан: замначальника ГСУ МВД по РТ Марина Павловна Ленгер в преддверии Дня сотрудника следственных органов рассказала об особенностях работы.

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