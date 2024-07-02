M**a планирует внедрить игры с генеративным ИИ в метавселенную Компания M**a на...

M**a планирует внедрить игры с генеративным ИИ в метавселеннуюКомпания M**a намерена внедрить технологии искусственного интеллекта в игры виртуальной, дополненной и смешанной реальности (VR, AR) в рамках усилий по «оживлению» своего проекта метавселенной и обновлению игрового контента на основе ИИ.