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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

1 подписчик

M**a планирует внедрить игры с генеративным ИИ в метавселенную Компания M**a на...

M**a планирует внедрить игры с генеративным ИИ в метавселенную Компания M**a на...

M**a планирует внедрить игры с генеративным ИИ в метавселеннуюКомпания M**a намерена внедрить технологии искусственного интеллекта в игры виртуальной, дополненной и смешанной реальности (VR, AR) в рамках усилий по «оживлению» своего проекта метавселенной и обновлению игрового контента на основе ИИ.

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