Bloomberg: чиновники США и Венесуэлы тайно встретились для обсуждения выборов

Высокопоставленные чиновники США и Венесуэлы 9 апреля провели тайную встречу в столице Мексики с целью обсуждения условий проведения выборов в латиноамериканской стране, встреча прошла на фоне потенциального возобновления санкционного давления на Каракас со стороны Соединенных Штатов в нефтегазовом и золотодобывающем секторах экономики Венесуэлы.