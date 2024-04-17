Глава Минобороны Китая в беседе с шефом Пентагона: Тайваньский вопрос – основной для интересов Пекина

Руководитель китайского военного ведомства провел переговоры с американским коллегой по видеосвязи, обсудив ряд важных вопросов военно-политического характера.
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