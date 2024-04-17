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Военное обозрение

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Глава Минобороны Китая в беседе с шефом Пентагона: Тайваньский вопрос – основной для интересов Пекина

Глава Минобороны Китая в беседе с шефом Пентагона: Тайваньский вопрос – основной для интересов Пекина

Руководитель китайского военного ведомства провел переговоры с американским коллегой по видеосвязи, обсудив ряд важных вопросов военно-политического характера.

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