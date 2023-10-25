Лукашенко назвал самый интересный период в своей жизни

Президент Белоруссии публично поностальгировал о временах своего комсомольского прошлого.24 октября Александр Лукашенко провёл встречу с молодёжным активом Белоруссии во дворце Независимости, где разоткровенничался о временах, которые считает самыми в своей жизни.
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