Лукашенко назвал самый интересный период в своей жизни

Президент Белоруссии публично поностальгировал о временах своего комсомольского прошлого.24 октября Александр Лукашенко провёл встречу с молодёжным активом Белоруссии во дворце Независимости, где разоткровенничался о временах, которые считает самыми в своей жизни.