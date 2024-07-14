Steak Lovers
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Steak Lovers

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  • Алексей
    Мля,у автора мания на рестораны и шашлычные...Автор,можешь просто написать,будет вкусно!!!Ну при чем тут шашлычная?Ещ...Маринуем лук как ...
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Превращаем кусок хлеба в шикарный французский завтрак. Соленый и сладкий одновременно

Превращаем кусок хлеба в шикарный французский завтрак. Соленый и сладкий одновременно

Французский тост считается одним из самых удачных вариантов завтрака. Но даже это блюдо можно улучшить! Рецепт со сгущенным молоком и сыром будет настоящим открытием: он сочетает в себе сладость и соленость, создавая неожиданный и незабываемый вкус.

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