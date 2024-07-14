Превращаем кусок хлеба в шикарный французский завтрак. Соленый и сладкий одновременно

Французский тост считается одним из самых удачных вариантов завтрака. Но даже это блюдо можно улучшить! Рецепт со сгущенным молоком и сыром будет настоящим открытием: он сочетает в себе сладость и соленость, создавая неожиданный и незабываемый вкус.