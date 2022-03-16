Порядка 800 тыс. кв. метров поверхностей обработали военнослужащие РХБ защиты общевойсковой армии ВВО в Приморском крае

Ежедневно специалисты РХБ защиты в своей работе применяют авторазливочные станции АРС-14, АРС-14КМ, используя при этом средства индивидуальной защиты кожных покровов и органов дыхания.
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