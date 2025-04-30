Основные правила проезда по Крымскому мосту: готовимся к досмотру на въезде

Основные правила проезда по Крымскому мосту: готовимся к досмотру на въездеНа транспортном переходе через Керченский пролив с обеих сторон есть специальные пункты, где проверяют все транспортные средства, пассажиров, багаж и ручную кладь.
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