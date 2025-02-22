Звезда Голливуда Джордж Клуни вернулся к аграрным корням

Актер водит трактор и занимается сельским хозяйством.фото: cfj.orgАктер, продюсер и режиссер Джордж Клуни рассказал журналистам, что вернулся к своим аграрным корням и работает на тракторе на своей ферме.
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