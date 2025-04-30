Самый масштабный театральный проект собрал миллиард

Мюзикл “Последняя сказка” – самый масштабный проект за всю 25-летнюю карьеру продюсера Дмитрия Богачева за первые четыре месяца посетило около 300 000 зрителей, а кассовые сборы превысили миллиард рублей.
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