Фашизм в разрезе. Часть 1. Гитлер

Ливень

Управление массами, Окна Овертона и много-много лицемерия и двойных стандартов))) Однако, это сработало и работало до тех пор пока подразделения СС не начали уничтожать некомбатантов самым варварским (в плохом смысле) способом абсолютно без каких то внятных оснований... интересный момент что во главу душегубов пускали отщепенцев из славянских и балт-германскийх народов чтоб они делали грязное дело... кстати с тем же Наполеоном всё начало валиться по тем же причинам по превышению полномочий "армии освобождения" - весь европейский сброд начал щемить убивать и уничтожать Русский народ, потому народ и погнал наполеончика обратно... попинав как следует и насадив на вилы мусьё... То есть целостная и что характерно работающая картинка/система начала рушится всего-всего лишь из-за хоть и малых но ключевых "мелочей"/"соломинок", выхода за определённые и явные границы... грубо говоря какие сомнения если тебя пришли убивать, уже убили соседа, родню... выход только один отвечать тем же и гнать вон дюлями, делая землицу русскую ещё плодороднее... Самое обидное во всём этом, так это цикличность... включая момент прощения=недобивания врагов, которые очухиваются, затаиваются и... взращивают новое поколение отщепенцев которое повторяет эту цикличность, на которую уходят ниши ресурсы (время, сили, люди, активы, пассивы) которые могли бы потратиться не на выживание и восстановление (каждый раз, да ещё и с помощью, растратой ресурсов для недобитых) а на развитие... а всего то, нужно было ДОБИТЬ... без каких то сопливых толерастий...