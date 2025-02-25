Ведомости: Котельники требуют с ПИК 5 млрд руб. за строительство инфраструктуры

Администрация города Котельники обратилась в Арбитражный суд Московской области с иском к компании "Специализированный застройщик "Новый горизонт" (входит в ГП ПИК, девелопер жилого комплекса "Белая Дача парк"), пишет газета "Ведомости" со ссылкой на материалы дела.
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