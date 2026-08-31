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Курские новости

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Курск отстаёт по паспортам готовности к отопительному сезону

Курск отстаёт по паспортам готовности к отопительному сезону

Курская область: среди муниципалитетов по подготовке к отопительному сезону отстаёт областной центр, сообщили в региональном правительстве.

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