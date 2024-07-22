Кто и зачем сеет панику на пляжах Кубани. Провокаторов пора привлекать к ответственности

Надо наказывать тех, кто разводит панику. Несколько часов без электричества, то уже конец света. Донецк уже много лет без воды и часто без света, но люди понимают в чем проблема и не разводят паники.

Александр Пятнистый

Слышь, знаток- запомни на всю свою жизнь- "Можно бредить изобретая, можно изобретать в бреду, но не надо нести просто бред", как это делаешь ты. Для начала ознакомься с энергосистемой Краснодарского Края, потом (если хватит ума) делай правильные выводы. Назови для начала генерирующие мощности действующие Краснодарского Края и их мощности, впрочем, это ты не сделаешь-не сможешь. А лишние трансформаторы на энергосистему, итак работающую на пределе- просто угробят ее окончательно. Если ты считаешь, что трансформатор ничего не потребляет из сети- ты просто тупой. Не гавкоти здесь