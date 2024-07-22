Медвежий угол
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Медвежий угол

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Кто и зачем сеет панику на пляжах Кубани. Провокаторов пора привлекать к ответственности

Кто и зачем сеет панику на пляжах Кубани. Провокаторов пора привлекать к ответственности

Интересная жизнь с Vera Star Во времена ВОВ провокаторов расстреливали на месте.

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Комментарии
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ОТ
Ольга Тимофеева
Надо наказывать тех, кто разводит панику. Несколько часов без электричества, то уже конец света. Донецк уже много лет без воды и часто без света, но люди понимают в чем проблема и не разводят паники.
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8 час.
Александр Пятнистый
Слышь, знаток- запомни на всю свою жизнь- &quot;Можно бредить изобретая, можно изобретать в бреду, но не надо нести просто бред&quot;, как это делаешь ты. Для начала ознакомься с энергосистемой Краснодарского Края, потом (если хватит ума) делай правильные выводы. Назови для начала генерирующие мощности действующие Краснодарского Края и их мощности, впрочем, это ты не сделаешь-не сможешь. А лишние трансформаторы на энергосистему, итак работающую на пределе- просто угробят ее окончательно. Если ты считаешь, что трансформатор ничего не потребляет из сети- ты просто тупой. Не гавкоти здесь
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2 час.
Александр Пятнистый
Да можно и просто повесить. Главное- чтоб под рукой был крематорий
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2 час.

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