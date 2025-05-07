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Новые старые революционеры

Новые старые революционеры

Недавно на одном из каналов нашла интересные размышления на тему, почему в России раз за разом дает сбой так называемая "оранжевая революция" при том, что во многих странах все эти цветные брызги антиправительственной деятельности очень даже неплохо себя зарекомендовали.

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Комментарии
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АС
Александр Сысоев
Краткостью автор этого опуса не страдает. А как известно,  краткость - сестра таланта. Написано цветасто и бестолково.
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