Недавно на одном из каналов нашла интересные размышления на тему, почему в России раз за разом дает сбой так называемая "оранжевая революция" при том, что во многих странах все эти цветные брызги антиправительственной деятельности очень даже неплохо себя зарекомендовали.
Новые старые революционеры
Комментарии
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АС
Александр Сысоев
Краткостью автор этого опуса не страдает. А как известно, краткость - сестра таланта. Написано цветасто и бестолково.
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6 час.
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