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Личный стилист и не только: какая «свита» сопровождает Бурака Озчивита в Москве

Личный стилист и не только: какая «свита» сопровождает Бурака Озчивита в Москве

Что привело турецкого секс-символа Бурака Озчивита в Москву? И почему на этот раз его везде сопровождала ревнивая супруга? Где успела отдохнуть знаменитая пара? Какие русские блюда распробовала жена знаменитого Османа? И что за конкурент появился у горячего мачо в России? Подробнее — в программе Пятого канала «Светская хроника».

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