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Amic.ru Новости Барнаула и Алтайского края

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В Барнауле снова не нашли подрядчика, который сделает проект ремонта "Дома Полякова"

В Барнауле снова не нашли подрядчика, который сделает проект ремонта "Дома Полякова"

Это уже вторая попытка властей заказать проектную документацию реконструкции "Дома Полякова" Власти Алтайского края со второго раза не смогли найти подрядчика, который разработает проектную документацию реставрации и приспособления для современного использования исторического здания "Дом Полякова" на ул.

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