В Госдуме озвучили основные способы кражи аккаунтов в Телеграм

Об этом сообщил депутат Антон Немкин Член комитета Государственной думы по информационной политике, информационным технологиям и связи, федеральный координатор партийного проекта «Цифровая Россия» Антон Немкин в интервью RT назвал метод фишинга через фальшивые страницы входа одной из наиболее распространённых схем кражи аккаунтов пользователей в Телеграм.