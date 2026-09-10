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Царьград

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Анастасия Трегубова объявила о разводе из-за насилия мужа

Анастасия Трегубова объявила о разводе из-за насилия мужа

Известная телеведущая Анастасия Трегубова сообщила о разводе с супругом Александром из-за физического и психологического насилия.

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