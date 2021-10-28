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США узнали о тайных планах Си и Путина: Китай возьмет Тайбэй, Россия — Киев

США узнали о тайных планах Си и Путина: Китай возьмет Тайбэй, Россия — Киев

Байден сделал сенсационное заявление о реальной войне с КНР, но не знает, как поведет себя РФ Госсек США Блинкен публично призвал других членов Организации Объединенных Наций дать отпор КНР в его заявлениях об абсолютном суверенитете над Тайванем.

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