Репортёр

14 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Сергей Волчков
    Существует несколько (точно не помню, 5-6) т.н. "точек входа" - пунктов замены колёсных пар. Это серьёзные сооружения...Американская техн...
  • Евгений Алексеенко
    Я удивляюсб нашими сс"стратегами",Кедми уже прямым текстом говорит,что их надо уничтожать на границе,кто вообще управ...Американская техн...
  • Александр
    Интересно, каким путем эти эшелоны будут раскатывать по Украине и нашей земле? Солярку не забыли?Американская техн...

Газовый ценовой потолок вызовет значительные изменения на рынке

Газовый ценовой потолок вызовет значительные изменения на рынке

Предстоящее ограничение цен на эталонный европейский газовый контракт, о котором с таким трудом договорились члены ЕС, может резко изменить газовый рынок и повлиять на функционирование других, а также на финансовую стабильность во всем мире.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх