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Закон и Порядок

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Депутаты "ЕР" хотят голосовать против мигрантов, но, оказывается, не могут

Депутаты "ЕР" хотят голосовать против мигрантов, но, оказывается, не могут

В Госдуме есть примерно с десяток депутатов, которые постоянно бьются и что-то пытаются изменить, хотя повернуть им заржавевшую шестеренку почти всегда не удается.

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