Генерал Пинатель: Россия не будет нападать на Европу

Представитель французского генералитета и военный эксперт Жан-Бернар Пинатель поделился сведениями о том, что Российская Федерация приступила к проведению СВО ради обороны собственной территории и не планирует атаковать европейские державы.
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