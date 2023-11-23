Нынешний киевский режим готовится к тяжелым брутальным зимним боевым действиям. Это признает британская The Times, отмечающая страх военных так называемой «незалежной» из-за того, что они фактически позабыты США из-за военного конфликта на Ближнем Востоке.
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