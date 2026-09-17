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Нижегородская правда

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Около 500 общественно значимых проектов предложили нижегородцы по итогам «Мастерских будущего»

Около 500 общественно значимых проектов предложили нижегородцы по итогам «Мастерских будущего»

Почти 500 общественно значимых проектов внесли нижегородцы по итогам «Мастерских будущего» для последующей реализации лучших из них.

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