Баллада об острове Уоллис

Херб МакГуайер (Том Басден) - известный фолк-исполнитель. Когда-то давно он выступал с Нелл Мортимер (Кэри Маллиган), и их дуэт назывался "МакГуайер-Мортимер", но потом их дороги разошлись: Херб занялся сольной карьерой, а Нелл перестала заниматься музыкой.