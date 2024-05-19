НПЗ в Славянске-на-Кубани приостановил работу после атаки беспилотников

Власти сообщили, что на территории предприятия упали шесть дроновНефтеперерабатывающий завод в Славянске-на-Кубани приостановил работу после падения беспилотников на его территорию, сообщил «Интерфаксу» директор по комплексной безопасности группы компаний «Славянск ЭКО» Эдуард Труднев.
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