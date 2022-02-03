Рецепт лапши удон с курицей и грибами

Рецептом лапши удон с курицей и грибами с нами поделился бренд-шеф кафе «Шикари» Максим Коломацкий. Ингредиенты Лапша удон – 150 г Соус «Хой син» — 15 г Соус «Терияки» — 60 г Растительное масло – 10 г Бедро куриное без кости – 100 г Китайский специи «5 специй» — 3 г Куриный бульон — 60 мл Вешенки – 45 г Свежий шпинат – 15 г Молотая морская соль — 1 г Кунжутное масло – 4 г Зеленый шинкованный лук – 2 г Жареное кунжутное семя – 0,5 г Способ приготовления Сначала надо подготовить ингредиенты Зашпарить свежий шпинат, откинуть на дуршлаг, погрузить в холодную воду.