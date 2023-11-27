GigaChat снова сдал ЕГЭ. На этот раз по обществознанию

Нейронная сеть GigaChat получила проходной балл на ЕГЭ по обществознаниюНейронная сеть GigaChat – продвинутая модель искусственного интеллекта с 29 миллиардами параметров – набрала на ЕГЭ по обществознанию 67 баллов.
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