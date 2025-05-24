Производство боеприпасов в Эстонии хотят начать 12 компаний

Заявки на участие в производстве боеприпасов и взрывчатки в оборонно-промышленном парке, который планируется создать на юге Эстонии, подали 12 компаний, заявил министр обороны республики Ханно Певкур, 24 мая сообщает ERR.
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