Мошенники стали «разводить» невест в России: подробно, как работает схема

Как сообщает «База», это новая схема мошенничества, направленная на кражу денег. Несколько таких сообщений получили девушки из Владивостока — визуально они практически идентичны настоящим уведомлениям от «Госуслуг», рассказал свадебный ведущий.
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