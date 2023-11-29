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Байден назвал Си Цзиньпина именем политика, который умер более 20 лет назад

Байден назвал Си Цзиньпина именем политика, который умер более 20 лет назад

Президент США Джо Байден перепутал имя лидера КНР Си Цзиньпина и назвал его Дэном Сяопином. Инцидент произошел во время публичного выступления в штате Колорадо на мероприятии об экономической программе американского лидера.

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