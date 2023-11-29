Байден назвал Си Цзиньпина именем политика, который умер более 20 лет назад

Президент США Джо Байден перепутал имя лидера КНР Си Цзиньпина и назвал его Дэном Сяопином. Инцидент произошел во время публичного выступления в штате Колорадо на мероприятии об экономической программе американского лидера.
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