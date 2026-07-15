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Пятый канал

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«Ложишься — их уже нет»: Шура о молодых артистах

«Ложишься — их уже нет»: Шура о молодых артистах

Певец Шура рассказал о сложности построения музыкальной карьеры в современном шоу-бизнесе. По мнению артиста, несмотря на развитие социальных сетей, удержать популярность сегодня стало не проще, а даже сложнее.

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