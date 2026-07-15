Певец Шура рассказал о сложности построения музыкальной карьеры в современном шоу-бизнесе. По мнению артиста, несмотря на развитие социальных сетей, удержать популярность сегодня стало не проще, а даже сложнее.
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