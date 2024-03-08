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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Интер Майами» Месси хочет купить защитника «Боки» Вейгандта на замену Йедлину

«Интер Майами» ведет переговоры о трансфере Марсело Вейгандта. Клуб из Флориды уже сделал официальное предложение о покупке правого защитника, чей контракт с «Бока Хуниорс» рассчитан до июня.

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