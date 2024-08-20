"Избегают реальной статистики". В Турции ужаснулись потерям ВСУ на фронте. Узнаем ли мы когда-нибудь правду?

© AP Photo / Francisco SecoСегодня 2,6K прочитали Украина осознанно не называет точное количество потерь среди личного состава ВСУ, пишет dikGAZETE.
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