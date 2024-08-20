"Избегают реальной статистики". В Турции ужаснулись потерям ВСУ на фронте. Узнаем ли мы когда-нибудь правду?

vagas Karlito

Уму не постижимо! Весь молодняк скакавший в14 году на площадях уже скакать не будет никогда! Иллюзии бандеровские! Какая сила деструктивная! Такой подлянки от штатов и НАТО никто предположить не мог! Похоже там никогда не откажутся от бредятины развалить Россию!) Плохо кончится дело! Гнойник зрел, а мы всегда задним умом сильны! Превращают в изгоев везде! Есть только один путь -безоговорочная Победа! И все строить по новой с осторожностью!