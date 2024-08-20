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"Избегают реальной статистики". В Турции ужаснулись потерям ВСУ на фронте. Узнаем ли мы когда-нибудь правду?

"Избегают реальной статистики". В Турции ужаснулись потерям ВСУ на фронте. Узнаем ли мы когда-нибудь правду?

© AP Photo / Francisco SecoСегодня 2,6K прочитали Украина осознанно не называет точное количество потерь среди личного состава ВСУ, пишет dikGAZETE.

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Комментарии
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vagas Karlito
Уму не постижимо! Весь молодняк скакавший  в14 году на площадях  уже скакать не будет никогда! Иллюзии бандеровские! Какая сила деструктивная! Такой подлянки от штатов и НАТО никто предположить не мог! Похоже там  никогда не откажутся от бредятины  развалить Россию!) Плохо кончится  дело! Гнойник зрел,  а мы  всегда задним умом сильны! Превращают в изгоев  везде! Есть только один путь  -безоговорочная Победа! И все строить по новой с осторожностью!
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