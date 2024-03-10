Пляски на костях "вагнеров" 

Он хотел изменить положение дел на фронте. Ключевое слово ИЗМЕНИТЬ!

Этот Якеменко, на мой взгляд, хохло-жид какой-то... Всякое дерьмо воспитанием молодежи пыталось заниматься. Кто это дерьмо наверх вытаскивает?

николай ткаченко

Харэ здесь гнусавить бандерлоги. Президентом будет ПУТИН, СОЛОВЬЕВ будет вести свои вечера и тд. По другому в этом столетии не бывать.