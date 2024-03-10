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Пляски на костях "вагнеров" 

Пляски на костях "вагнеров" 

Ведущие программы Владимира Соловьёва "Соловьёв Live" продолжат попадать в центр различных скандалов, связанных с их ненавистью к русским солдатам, сражающимся на фронте.

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Комментарии
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ВТ
Василий Топчий
Он хотел изменить положение дел на фронте. Ключевое слово ИЗМЕНИТЬ!
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16 час.
Александр Денисов
Этот Якеменко, на мой взгляд, хохло-жид какой-то... Всякое дерьмо воспитанием молодежи пыталось заниматься. Кто это дерьмо наверх вытаскивает?
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11 час.
николай ткаченко
Харэ здесь гнусавить бандерлоги. Президентом будет ПУТИН, СОЛОВЬЕВ будет вести свои вечера и тд. По другому в этом столетии не бывать.
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11 час.

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