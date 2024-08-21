Эксперт по кибербезопасности Клименко поддержал идею создания реестра белых хакеров

Председатель совета фонда развития цифровой экономики Герман Клименко прокомментировал Общественной Службе Новостей легализацию концепции белых хакеров и необходимость создания специального реестра для них.
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