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Эксперт по кибербезопасности Клименко поддержал идею создания реестра белых хакеров

Эксперт по кибербезопасности Клименко поддержал идею создания реестра белых хакеров

Председатель совета фонда развития цифровой экономики Герман Клименко прокомментировал Общественной Службе Новостей легализацию концепции белых хакеров и необходимость создания специального реестра для них.

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