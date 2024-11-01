В Татарстане компании, чьи сотрудники участвуют в СВО, получили 53 млн рублей финподдержки

В Татарстане 12 компаний, чьи сотрудники участвуют в специальной военной операции, получили 53 млн рублей льготной государственной финансовой поддержки в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство».
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